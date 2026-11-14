Lluvias en Cartagena: Alcaldía mantiene vigilancia sobre canales y condiciones climáticas

Las lluvias de este sábado 14 de noviembre mantienen en alerta a los equipos de Gestión del Riesgo en Cartagena. La Alcaldía informó que realiza recorridos por distintos sectores para revisar el estado de los canales y vigilar los niveles de agua ante posibles nuevas precipitaciones.

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A través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), el Distrito adelanta inspecciones para identificar posibles situaciones que representen un peligro para las comunidades. También mantiene el seguimiento a las condiciones meteorológicas, pues, aunque el sistema de tormentas se desplazó hacia el mar y en algunos sectores se registran lloviznas leves e intermitentes, no se descartan nuevas lluvias durante las próximas horas.

Hasta el momento, la entidad no ha recibido reportes de emergencias relacionadas con las precipitaciones. Sin embargo, los equipos técnicos y operativos continúan activos y preparados para atender cualquier eventualidad, en coordinación con las demás dependencias y organismos de respuesta.