Conexión vial San Cristóbal- Hatoviejo- Arroyohondo fue entregada por el presidente de la Espriella

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, inauguraron la vía San Cristóbal–Hatoviejo–Arroyohondo, una obra de infraestructura que mejora la movilidad y fortalece la conectividad de esta zona del departamento.

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El proyecto contempló el mejoramiento, mediante pavimento flexible, del corredor vial que conecta al municipio de Arroyo Hondo con el corregimiento de Hatoviejo, en Calamar, y la vereda Las Cruces, en San Cristóbal. La inversión total ascendió a $92.242 millones.

La intervención incluyó la construcción de 15,8 kilómetros de carpeta asfáltica, de los 16,34 kilómetros que conforman la longitud total de la vía. De estos, aproximadamente 4 kilómetros corresponden al municipio de San Cristóbal, 8,78 kilómetros al corregimiento de Hatoviejo, en Calamar, y 2,48 kilómetros al municipio de Arroyo Hondo.

Con esta obra, el Gobierno de Bolívar fortalece la conexión entre las comunidades rurales y las cabeceras municipales, facilita el desplazamiento de habitantes y productores y mejora las condiciones para el transporte de bienes y servicios en esta zona del departamento.

“Esta es una obra que demuestra que cuando invertimos en las vías, estamos invirtiendo directamente en las oportunidades de nuestra gente. Hoy San Cristóbal, Hatoviejo y Arroyo Hondo están mejor conectados y tienen una vía que les permitirá avanzar con mayor facilidad”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

El proyecto tuvo una inversión de $92.242.496.858, inició el 20 de septiembre de 2023 y contó con un plazo de ejecución de 33 meses, con fecha de terminación del 13 de octubre de 2026. La obra fue ejecutada por el Consorcio Vías Bolívar 2023, mientras que la interventoría estuvo a cargo del Consorcio Intervías Global-Salen.

Presidente destaca los beneficios de la obra

Durante el acto inaugural, el presidente De la Espriella resaltó el impacto que tendrá la carretera en la vida cotidiana de los habitantes, especialmente en actividades como el transporte de las cosechas, el comercio, el acceso a los servicios de salud y los desplazamientos por motivos de estudio y trabajo.

“Sé lo mucho que significa esta obra para ustedes. Durante años, las malas condiciones de las carreteras han dificultado el transporte de las cosechas, el comercio, el acceso a los servicios de salud y los desplazamientos de quienes necesitan estudiar o trabajar en otras poblaciones y localidades”, expresó el mandatario.

Asimismo, hizo énfasis en la relación entre la infraestructura vial, la seguridad y el desarrollo de los territorios. “Donde llega la carretera salen los bandidos y llega el desarrollo, el Estado y la Fuerza Pública”, destacó.

La alegría también se hizo sentir entre los habitantes de la zona, quienes aseguraron que esperaron durante generaciones para ver materializada esta conexión vial.

“Por muchos años la prometieron y nadie creía; incluso los trabajos se veían demorados, pero si esperamos todos esos años, ¿por qué no esperamos unos cuanticos más? Y vea ahora, ¡tremenda carretera!”, expresó don Evaristo Cantillo, residente de la zona.

Esta vía también fortalecerá al campesino porque también podrá sacar mejor sus productos hacia Bolívar y el Atlántico.