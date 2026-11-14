Ryan Castro y Silvestre Dangond cerrarán hoy el Festival Náutico y el Bololó del Arsenal

Cartagena vivirá este sábado 14 de noviembre la segunda y última jornada del Festival Náutico 2026 y el Bololó del Arsenal, luego de que ambos escenarios congregaran a más de 49.000 personas durante su apertura.

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La programación musical comenzará a la 1:00 de la tarde con Long Play Band. A las 1:45 p. m. se presentarán Kevin Flórez y Giblack; posteriormente, a las 2:50 p. m., llegará Hamilton, seguido de Nicky Jam, quien subirá al escenario a las 3:55 p. m.

La salsa tendrá su espacio a las 5:55 p. m. con Gilberto Santa Rosa, mientras que DJ Jader Tremendo y sus invitados especiales se presentarán a las 7:25 p. m. El cierre estará a cargo de Ryan Castro, a las 7:55 p. m., y Silvestre Dangond, quien se presentará a las 10:05 p. m. DJ Blass y Mao DJ estarán a cargo de la animación.