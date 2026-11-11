Casa Blanca advierte a demócratas por investigaciones contra Trump

La Casa Blanca lanzó una advertencia a los demócratas que asumirán el control de la Cámara de Representantes en enero de 2027 y que ya anticiparon una serie de investigaciones sobre la Administración de Donald Trump. El Gobierno sostiene que algunas de esas actuaciones podrían convertirse en delitos si se utilizan para intimidar a funcionarios o interferir en el funcionamiento del Ejecutivo.

La advertencia quedó consignada en una carta enviada por Will Scharf, abogado de la Casa Blanca, al congresista Robert Garcia, quien se perfila como próximo presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

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En el documento, Scharf señaló que las investigaciones del Congreso deben tener un propósito legislativo legítimo y advirtió que las citaciones utilizadas para generar temor o vulnerar derechos constitucionales podrían justificar nuevas investigaciones.

¿Qué quieren investigar los demócratas?

Con el control de la Cámara de Representantes a partir de enero, los demócratas planean utilizar sus facultades de supervisión para revisar distintas actuaciones del Gobierno de Trump.

Entre los asuntos que han mencionado están los negocios del presidente y su familia, el manejo de la investigación sobre Jeffrey Epstein, las operaciones de los agentes migratorios y los contratos relacionados con proyectos de la Casa Blanca.

Robert Garcia defendió la iniciativa y respondió que el Congreso tiene autonomía para investigar al Gobierno sin necesitar autorización del presidente. También aseguró que las advertencias de la Casa Blanca no impedirán que los legisladores examinen posibles casos de corrupción y abusos de poder.

Una disputa que anticipa nuevos enfrentamientos

El cruce se produce después de que los demócratas anunciaran que utilizarán sus facultades de investigación tras la victoria en las elecciones de medio mandato. Garcia incluso había pedido a los funcionarios de Trump que buscaran asesoría legal ante las pesquisas que se avecinan.

El fiscal general, Todd Blanche, también se pronunció sobre la controversia. Señaló que las declaraciones amenazantes de algunos legisladores podrían dar lugar a una investigación, aunque reconoció que el Congreso tiene autoridad para ejercer control sobre el Ejecutivo.

La discusión anticipa un nuevo enfrentamiento entre la Casa Blanca y los demócratas, que a partir de enero tendrán herramientas para citar a funcionarios, solicitar documentos y examinar decisiones de la Administración Trump.