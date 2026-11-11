Rusia confirma la muerte de su embajador en Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó este miércoles 11 de noviembre la muerte de Alexander Darchiev, embajador de ese país en Estados Unidos. El diplomático tenía 66 años y, según el comunicado oficial, falleció repentinamente. Sin embargo, las autoridades no entregaron detalles sobre las circunstancias de su muerte.

A través de un mensaje oficial, la Cancillería rusa lamentó su fallecimiento y destacó su trayectoria profesional, marcada por su participación en uno de los asuntos más sensibles de la política exterior de Moscú: las relaciones con Washington.

¿Quién era Alexander Darchiev?

Darchiev asumió como embajador de Rusia en Estados Unidos en marzo de 2025, en un momento en el que los gobiernos de Donald Trump y Vladímir Putin comenzaban a recuperar los canales de comunicación diplomática, después de varios años de tensiones.

Antes de llegar a Washington, se desempeñó como embajador ruso en Canadá entre 2014 y 2021. También estuvo al frente del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde participó en el manejo de las relaciones de Moscú con ambos países.

Durante su carrera diplomática fue conocido por sus críticas a las políticas occidentales y por defender las posiciones del Gobierno ruso en distintos escenarios internacionales.

Su papel en el acercamiento entre Rusia y Estados Unidos

La llegada de Darchiev a Washington coincidió con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el inicio de conversaciones entre ambos gobiernos para recomponer sus relaciones bilaterales.

En febrero de 2025, el diplomático encabezó la delegación rusa en las conversaciones celebradas en Estambul, Turquía, en las que representantes de Moscú y Washington abordaron la normalización del funcionamiento de sus respectivas misiones diplomáticas.

Su gestión estuvo marcada también por las diferencias entre ambos países frente a la guerra en Ucrania, las sanciones occidentales contra Rusia y el respaldo de Estados Unidos a Kiev.

Hasta el momento, el Gobierno ruso no ha informado las causas de la muerte de Darchiev ni ha anunciado quién lo reemplazará como embajador en Washington.