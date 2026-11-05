¿En qué se diferencian demócratas y republicanos en EE. UU.? Así quedó el mapa político

Este 3 de noviembre de 2026 se llevaron a cabo las elecciones intermedias (midterms) de Estados Unidos, que tienen lugar cada dos años, a inicio o mediados del mandato del presidente en curso.

Los resultados de las elecciones dejaron como resultado un nuevo escenario político. Los resultados modificaron el equilibrio de poder entre los dos principales partidos:

Los Demócratas.

Los Republicanos.

Según lo explica el Gobierno estadounidense, las bases del Partido Republicano son conservadores que favorecen las políticas de libre mercado y una menor regulación, mientras que el Partido Demócrata promueve un papel activo del gobierno federal para regular la economía, garantizar el bienestar social y fomentar la igualdad comunitaria.

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¿Cuáles son las diferencias entre demócratas y republicanos?

Partido Demócrata

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El Partido Demócrata suele defender una mayor participación del Estado en la economía y en la prestación de servicios sociales. Entre sus principales propuestas se encuentran:

Economía: Apoya un salario mínimo más alto, impuestos progresivos, sindicatos y una red de seguridad social.

Apoya un salario mínimo más alto, impuestos progresivos, sindicatos y una red de seguridad social. Sociedad: Se basa en la responsabilidad social y comunitaria.

Se basa en la responsabilidad social y comunitaria. Impuestos: Generalmente, no se opone a aumentar los impuestos a los grupos más acomodados para financiar programas gubernamentales.

Generalmente, no se opone a aumentar los impuestos a los grupos más acomodados para financiar programas gubernamentales. Salud: Apoya la Ley de Cuidado de Salud Asequible y muchos demócratas apoyan la atención médica universal.

Apoya la Ley de Cuidado de Salud Asequible y muchos demócratas apoyan la atención médica universal. Inmigración: Apoya una vía hacia la ciudadanía para algunos inmigrantes indocumentados.

Apoya una vía hacia la ciudadanía para algunos inmigrantes indocumentados. Aranceles: La mayoría de Demócratas se opone a los aranceles generalizados.

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Partido Republicano

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El Partido Republicano se caracteriza por una perspectiva conservadora que, en términos generales, prioriza la reducción de impuestos. Entre sus principales propuestas se encuentran:

Economía: Favorece las políticas de libre mercado, la reducción de impuestos y una menor regulación; los salarios deben ser fijados por el libre mercado.

Favorece las políticas de libre mercado, la reducción de impuestos y una menor regulación; los salarios deben ser fijados por el libre mercado. Sociedad: Se basa en los derechos individuales y la justicia.

Se basa en los derechos individuales y la justicia. Impuestos: Favorece la reducción de impuestos para particulares y empresas.

Favorece la reducción de impuestos para particulares y empresas. Salud: Mantiene la idea de que las empresas privadas pueden brindar atención médica de manera más eficiente que los programas administrados por el gobierno.

Mantiene la idea de que las empresas privadas pueden brindar atención médica de manera más eficiente que los programas administrados por el gobierno. Inmigración: Favorece la estricta vigilancia fronteriza y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados.

Favorece la estricta vigilancia fronteriza y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Aranceles: La mayoría de republicanos apoya los aranceles como una forma de proteger la industria y los empleos estadounidenses

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Resultados de elecciones al Senado de los Estados Unidos

De acuerdo con los resultados publicados tras la jornada electoral, el Senado de Estados Unidos quedó organizado de la siguiente manera:

Los Demócratas: 54 escaños.

54 escaños. Los Republicanos: 44 escaños.

Entre los resultados más destacados se encuentran:

Kansas: Adam Hamilton derrotó al republicano Roger Marshall con el 50.99% de los votos.

Adam Hamilton derrotó al republicano Roger Marshall con el 50.99% de los votos. Texas: James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton con el 55.08% de los votos.

James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton con el 55.08% de los votos. Carolina del Sur: Annie Andrews derrotó a la republicana Darline Graham con el 51.13% de los votos.

Annie Andrews derrotó a la republicana Darline Graham con el 51.13% de los votos. Maine: Troy D. Jackson derrotó a la republicana Susan M. Collins con el 53.28% de los votos.

Troy D. Jackson derrotó a la republicana Susan M. Collins con el 53.28% de los votos. Ohio: Sherrod Brown derrotó al republicano Jon Husted con el 50.01% de los votos.

En esta oportunidad, los Demócratas ganaron siete escaños, mientras que los Republicanos perdieron siete escaños en el Senado de Estados Unidos para el período de 2027 - 2033.

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Resultados de elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

De acuerdo con los resultados publicados tras la jornada electoral, la Cámara de Representantes de Estados Unidos quedó organizada de la siguiente manera:

Los Demócratas: 247 escaños.

247 escaños. Los Republicanos: 153 escaños.

Entre los resultados más destacados se encuentran:

Carolina del Norte: En este estado, los demócratas obtuvieron ocho bancas, mientras que los republicanos no obtuvieron bancas.

En este estado, los demócratas obtuvieron ocho bancas, mientras que los republicanos no obtuvieron bancas. Lowa: En este estado, los Demócratas obtuvieron tres bancas, mientras que los Republicanos una banca.

En este estado, los Demócratas obtuvieron tres bancas, mientras que los Republicanos una banca. Texas: En este estado, los Demócratas obtuvieron 24 bancas, mientras que los Republicanos 14 bancas.

En este estado, los Demócratas obtuvieron 24 bancas, mientras que los Republicanos 14 bancas. Virginia: En este estado, los Demócratas obtuvieron ocho bancas, mientras que los Republicanos tres bancas.

En este estado, los Demócratas obtuvieron ocho bancas, mientras que los Republicanos tres bancas. California: En este estado, los Demócratas obtuvieron 48 bancas, mientras que los Republicanos tres bancas.

En esta oportunidad, los Demócratas ganaron 36 escaños, mientras que los Republicanos perdieron 36 escaños en el Senado de Estados Unidos para el período de 2027 - 2029.

De esta manera, el mapa político de Estados Unidos muestra una nueva distribución de poder, en donde los Demócratas tienen mayor presencia en ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027, mientras que el presidente electo Donald Trump continuará en la Casa Blanca hasta enero de 2029.

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