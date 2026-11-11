Alcaldía de Ibagué recibió el ‘Sello Territorios Inclusivos’ de Colombia Líder

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué fue reconocida entre las ciudades capitales con el ‘Sello Territorios Inclusivos’, una iniciativa de la Fundación Saldarriaga Concha, operada por Colombia Líder, en el que se reconocen los aportes a la construcción de territorios inclusivos y el trabajo por las personas con discapacidad y las personas mayores.

“Este premio nos alegra mucho porque es el resultado de un trabajo que venimos haciendo por las personas con discapacidad y nuestros adultos mayores. Queremos que tengan espacios para participar, oportunidades laborales, atención y acompañamiento. En Ibagué seguimos trabajando para que nadie se quede atrás”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Entre los programas que llevaron a la capital del Tolima a ser reconocida con el ‘Sello Territorios Inclusivos’ está ‘Pan de Vida’, que beneficia a 3.400 personas mayores y que ha permitido entregar más de 17.400 kits nutricionales y servir más de 88.000 raciones de comida en la mesa. En el programa también se hace acompañamiento psicosocial a más de 500 personas mayores.

También se destaca la articulación con el Centro de Rehabilitación para Adultos, que ha llegado a 28 beneficiarios; ‘Conexiones Especiales’, con 125 personas mayores de 18 años, y la entrega de ayudas técnicas, como sillas de ruedas, que ha beneficiado a 111 personas con movilidad reducida.

Por otra parte, se resaltó que durante el Festival Folclórico Colombiano se habilitaron tres espacios inclusivos, ubicados en Santa Librada con calle 15, calle 37 con carrera Quinta y calle 28 con carrera Quinta, cada uno con capacidad para 30 personas. En materia laboral, seis personas con discapacidad se vincularon a una empresa de la región.

Finalmente, a estas estrategias que permitieron que la capital del Tolima lograra el ‘Sello Territorios Inclusivos’ se suma la estrategia Ibagué sin Barreras, Inclusión con Talento, mediante la cual se han visibilizado 43 talentos en áreas como el arte, la música y los emprendimientos.