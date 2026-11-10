Unidad de Búsqueda recorrerá 28 municipios del Huila para encontrar a personas desaparecidas

Neiva

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelanta una nueva jornada de la Ruta Buscadora en el Huila, con el propósito de recepción de información sobre personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016. La unidad móvil recorrerá varios municipios y corregimientos, donde los ciudadanos podrán presentar solicitudes de búsqueda, entregar información y aportar muestras biológicas.

Durante noviembre, la estrategia llegará a 28 de los 37 municipios del departamento, superando los 12 que fueron atendidos el año anterior. La programación contempla visitas al corregimiento de El Caguán, el Terminal de Transportes de Neiva, Fortalecillas, Palermo, Teruel, Colombia y Baraya-Villavieja. La entidad destacó que esta iniciativa también permite desarrollar actividades pedagógicas.

“En cuanto a los resultados de las labores humanitarias, durante 2026 se han recuperado 68 cuerpos en el Huila y se han realizado 16 entregas dignas a sus familiares. La cifra de cuerpos recuperados asciende aproximadamente a 201. Asimismo, se tienen previstas nuevas intervenciones en el cementerio de Garzón y en zona rural de San Agustín”. Concluyo Diego Sevilla, coordinador en el Huila.

Uno de los principales puntos de intervención es el Cementerio Central de Neiva, donde desde 2024 se han recuperado cerca de 101 cuerpos y se han efectuado 17 entregas dignas. Sin embargo, se estima que en diferentes periodos del conflicto armado ingresaron más de 500 cuerpos sin identificar a este camposanto. La entidad señaló que en el Huila se calcula un universo de 1.762 personas.