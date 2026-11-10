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10 nov 2026 Actualizado 20:54

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Neiva

Roban cerca de $800 millones a mano armada en entidad bancaria de Pitalito, Huila

Dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta interceptaron a la víctima en una entidad bancaria. La Policía investiga las circunstancias del asalto.

Millonario robo en un banco de Pitalito, Huila. Foto Relacionada

Millonario robo en un banco de Pitalito, Huila. Foto Relacionada

Millonario robo en un banco de Pitalito, Huila. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Un millonario hurto es investigado por las autoridades en Pitalito, Huila, luego de que dos hombres armados despojaran a una mujer de cerca de 800 millones de pesos cuando se disponía a realizar una consignación bancaria.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en una sucursal del Banco de Bogotá, ubicada en el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio. Los delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta, intimidaron con arma de fuego a la ciudadana y se llevaron el dinero, que correspondería al recaudo de una empresa de chance del sur del departamento.

El subcomandante encargado del Departamento de Policía Huila, teniente coronel Camilo Eduardo Buitrago Gutiérrez, confirmó que se adelantan las investigaciones para esclarecer el hurto. Según la información entregada por la víctima, contaba con personal de seguridad que, presuntamente, se retiró del lugar antes de finalizar el procedimiento bancario.

La institución también busca establecer las circunstancias en las que se produjo el hurto e identificar a los responsables. Para ello, activó sus capacidades investigativas y operativas, con el propósito de recolectar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer el caso.

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