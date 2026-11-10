Huila registra baja donación de órganos mientras aumenta la lista de pacientes en espera

Neiva

La donación de órganos continúa siendo un desafío para las autoridades de salud en el Huila, donde el temor, la desinformación y las negativas familiares reducen las posibilidades de realizar nuevos trasplantes. Aunque en Colombia se han adelantado campañas para promover esta práctica, todavía persisten creencias equivocadas que afectan la decisión de muchas familias.

De acuerdo con la Red de Donación y Trasplantes, durante 2025 se realizaron 1.361 trasplantes en el país, a partir de 402 donantes reales. Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 965 procedimientos, mientras que la lista nacional de espera llegó a 4.117 personas. La mayoría requiere un trasplante renal, aunque también hay pacientes con enfermedades hepáticas y cardíacas.

El medico Alexander Nossa, de la unidad e trasplante, expreso que “en el caso del Huila, las cifras reflejan una situación preocupante. Durante este año se han adelantado cerca de 15 entrevistas a familias de posibles donantes, pero solamente una ha autorizado el procedimiento. Además, el departamento mantiene entre 60 y 70 pacientes pendientes de un trasplante de riñón. En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo se han realizado únicamente dos trasplantes renales durante 2026”.

El especialista explicó que uno de los principales obstáculos es la desinformación, por eso, hizo un llamado a los huilenses para que conozcan los alcances de la donación y comprendan que se trata de una decisión voluntaria. También recordó que un solo donante puede representar una nueva oportunidad de vida para varias personas que permanecen a la espera de un órgano.