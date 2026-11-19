Neiva

Una posible acción terrorista fue frustrada en zona rural del municipio de El Pital, Huila, tras el hallazgo de un vehículo que transportaba una considerable cantidad de material explosivo. El operativo fue adelantado por unidades de la Policía Nacional, mediante labores de inteligencia e investigación desarrolladas por el GAULA.

Al inspeccionar el automotor, las autoridades encontraron tres cilindros acondicionados con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos cada uno, además de seis artefactos explosivos improvisados. En total, el cargamento alcanzaría los 180 kilogramos de material explosivo.

Coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante Departamento de Policía Huila, explico que “el riesgo que representaban estos elementos, fueron activados los protocolos de seguridad y se solicitó la presencia de expertos antiexplosivos. El hecho, evito una posible tragedia que habría puesto en peligro a la población y a los integrantes de la Fuerza Pública”.

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de las estrategias para anticipar y combatir las amenazas contra la seguridad. Las autoridades, destacaron la importancia de las labores de inteligencia y prevención para impedir que este tipo de elementos sean utilizados en acciones violentas contra la comunidad huilense.