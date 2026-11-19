Neiva

Neiva será escenario de dos jornadas dedicadas a la música y al talento regional, con la participación de más de 500 artistas que se tomarán diferentes espacios de la capital huilense. Las presentaciones estarán enmarcadas en la conmemoración del Día del Músico.

La primera actividad se realizará este jueves 19 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en el Teatro Pigoanza, donde la Banda Sinfónica del Huila ofrecerá un concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. La presentación tendrá acceso gratuito y reunirá diferentes géneros musicales.

Wilder de Jesús Román, director artístico de la Banda sinfónica del Huila, expreso que “el repertorio también se contempla un reconocimiento musical a la trayectoria del Joe Arroyo, además de la participación de artistas huilenses con proyección internacional y nuevas figuras de la música”.

La segunda cita será el viernes 20 de noviembre, desde las 5:00 de la tarde, en la plazoleta del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, con la presentación de cierre del Conservatorio de Música y Canto del Huila. Más de 500 estudiantes e intérpretes integrarán un ensamble musical de 90 minutos.