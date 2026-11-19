Neiva

Cuatro municipios del Huila serán escenario de las jornadas de movilización ciudadana contra la reforma tributaria. En Neiva, la concentración principal tendrá lugar en el Centro de Convenciones, mientras que estudiantes de la Universidad Surcolombiana y del SENA se sumarán a la convocatoria.

Según los organizadores, la convocatoria podría reunir alrededor de 15.000 personas en los cuatro puntos de concentración. Los manifestantes expresarán su rechazo a las medidas económicas contempladas en el proyecto de reforma. La jornada es promovida por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Según Juan Pablo Tovar, de la central unitaria de trabajadores, CUT, comento que “se retire la propuesta de incrementar el IVA del 5 % al 19 % para algunos productos de la canasta familiar, reclaman una política tributaria en la que quienes tengan mayores ingresos aporten más”.

Los promotores aseguraron que las manifestaciones se desarrollarán mediante expresiones culturales, música, actividades artísticas y arengas. En Neiva, la movilización finalizará en el Parque Santander, donde se tiene prevista una programación musical.