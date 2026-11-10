Patrullero Alfreiderman Amaya fue postulado a Premios Excelencia Policial

Su compromiso con la niñez y las comunidades más vulnerables llevó al patrullero Alfreiderman Amaya a destacarse con una iniciativa que, desde hace tres años, ofrece mucho más que un plato de comida: brinda esperanza, fortalece valores y abre oportunidades para que más de 70 niños construyan sus sueños a través de la educación, el deporte y el cuidado del medio ambiente.

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Hoy, esta labor representa a la Policía Metropolitana de Cartagena en los Premios Excelencia Policial, donde busca obtener este reconocimiento en la categoría Constructores de Sueños.

Su postulación exalta el impacto de una iniciativa que demuestra cómo la vocación de servicio puede transformar vidas y sembrar esperanza en las nuevas generaciones.

Apoya su postulación y vota por el patrullero Alfreiderman Amaya.

https://premioexcelenciapolicial.com/constructores-de-suenos/alfreiderman-amaya-valencia