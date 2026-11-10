Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 nov 2026 Actualizado 22:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Siniestro vial en Turbaco dejó como víctima a un motorizado

El fallecido respondía al nombre de Luis Gilberto Fajardo

Caracol Radio

Caracol Radio

Caracol Radio
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Luis Gilberto Fajardo, conocido cariñosamente como ‘El Risa’, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba en su motocicleta en el municipio de Turbaco, Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según allegados, el hombre había estado reunido con varios amigos y emprendió el regreso a su casa cuando ocurrió el siniestro. En medio del accidente recibió un fuerte impacto en la cabeza que obligó a su traslado a un centro médico.

Aunque permaneció bajo atención especializada, su estado de salud se deterioró hasta que los médicos confirmaron muerte cerebral. Su fallecimiento ha generado tristeza entre familiares, amigos y conocidos de la población.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado