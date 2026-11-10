Siniestro vial en Turbaco dejó como víctima a un motorizado

Luis Gilberto Fajardo, conocido cariñosamente como ‘El Risa’, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba en su motocicleta en el municipio de Turbaco, Bolívar.

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Según allegados, el hombre había estado reunido con varios amigos y emprendió el regreso a su casa cuando ocurrió el siniestro. En medio del accidente recibió un fuerte impacto en la cabeza que obligó a su traslado a un centro médico.

Aunque permaneció bajo atención especializada, su estado de salud se deterioró hasta que los médicos confirmaron muerte cerebral. Su fallecimiento ha generado tristeza entre familiares, amigos y conocidos de la población.