San Cristóbal- Bolívar rinde homenaje a sus policías en el aniversario 135 de la institución

Hay pueblos pequeños que terminan escribiendo páginas grandes en la historia de Colombia. San Cristóbal, ese rincón de Bolívar donde las aguas del Canal del Dique acompañan la vida de sus habitantes, tiene razones de sobra para sentirse orgulloso.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Su nombre figura entre los cinco municipios con mejor desempeño fiscal del país, mientras que sus policías también recibieron un merecido reconocimiento en el marco de los 135 años de la Policía Nacional.

La buena noticia llegó desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que el pasado 6 de noviembre dio a conocer los resultados del Índice de Desempeño Fiscal correspondiente a la vigencia 2025. De los 1.103 municipios evaluados en Colombia, solamente siete alcanzaron la categoría de sostenibles, entre ellos San Cristóbal.

Con una calificación de 81,06 puntos sobre 100, esta población bolivarense conquistó el quinto puesto nacional, superando a numerosas localidades con mayores capacidades económicas y administrativas. Un resultado que la convierte en referente de gestión financiera y la ubica en el primer lugar del departamento de Bolívar.

Detrás de estas cifras se encuentra el trabajo de la administración municipal, encabezada por el alcalde Rafael Antonio Rodríguez Manotas, cuya gestión alcanzó una destacada posición en aspectos relacionados con el equilibrio de las finanzas públicas, la capacidad de ahorro y la sostenibilidad de los recursos.

La importancia de este reconocimiento adquiere mayor dimensión al conocer que el promedio nacional fue de apenas 57,25 puntos, correspondiente al rango de riesgo. San Cristóbal logró superar ampliamente esa cifra y demostrar que los municipios pequeños también pueden destacarse en los indicadores nacionales.

Este resultado representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la planificación territorial, impulsar proyectos de inversión y trabajar por mejores condiciones de vida para las familias que habitan esta población, donde el esfuerzo cotidiano de su gente constituye una de sus mayores riquezas.

Pero las buenas noticias no terminaron allí. En medio de este ambiente de orgullo municipal, también fueron condecorados los hombres y mujeres que integran la Estación de Policía de San Cristóbal, en reconocimiento a su labor al servicio de la ciudadanía y a su compromiso con la tranquilidad de la comunidad.

Los uniformados, encabezados por su comandante, el subintendente Luis Eduardo Agámez Hernández, recibieron esta distinción en el marco de la conmemoración del aniversario número 135 de la Policía Nacional, una institución que ha acompañado durante generaciones la historia de los colombianos.

La celebración, desarrollada bajo el lema «Patrimonio Vivo de los Colombianos», permitió exaltar a quienes, desde sus diferentes responsabilidades, representan la vocación de servicio de una institución fundada el 5 de noviembre de 1891. En San Cristóbal, ese patrimonio tiene el rostro de los policías que recorren sus calles, escuchan a los ciudadanos y trabajan por la convivencia.

Así, entre el orgullo de figurar entre los mejores municipios de Colombia y la satisfacción de reconocer a sus policías, San Cristóbal vive un capítulo especial de su historia.

Porque la grandeza de un pueblo no se mide únicamente por sus cifras, sino también por la calidad humana de quienes lo administran, lo habitan y lo protegen. Y en este rincón del Canal del Dique, hoy sobran motivos para celebrar.