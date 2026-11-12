Salvadoreño vinculado a muerte de fiscal Pecci en Cartagena estaría detenido sin pruebas

Casi cinco años después de ser asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, el nombre de Wilbert Giovanni Rodríguez Huezo, vuelve a aparecer en el desarrollo del caso por una circunstancia particular.

Continúa detenido en El Salvador, aunque un informe de la Fiscalía colombiana revelado por Semana, indica que desde 2024 no se contaba con evidencias físicas ni elementos materiales probatorios que lo relacionaran con el homicidio.

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Rodríguez Huezo fue capturado a comienzos de 2023 en San Salvador, durante un operativo en el que también fue capturada la colombiana Margareth Chacón. Ambos eran investigados por sus posibles conexiones con las personas que organizaron el asesinato del funcionario paraguayo, perpetrado en mayo de 2022 en Barú, zona insular de La Heroica.

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Después de su captura, los caminos judiciales de los dos procesados tomaron rumbos distintos. Chacón fue entregada a las autoridades colombianas y recibió una pena de 35 años de cárcel por homicidio agravado. El ciudadano salvadoreño, por su parte, quedó a disposición de la justicia de su país.

En El Salvador, el expediente contra Rodríguez Huezo tomó otro rumbo. La Fiscalía lo vinculó a una investigación por agrupaciones ilícitas, al considerar que presuntamente habría ayudado a Chacón a encontrar un sitio donde permanecer oculta durante su estancia en ese territorio.

Con base en esos señalamientos, un juzgado de Cuscatlán ordenó mantenerlo privado de la libertad mientras continúa el proceso. De esta manera, su detención se ha prolongado durante años sin que exista una sentencia condenatoria definitiva.

El documento de la Fiscalía colombiana introduce un elemento relevante en este caso, pues establece que no había material probatorio que conectara al salvadoreño con el asesinato de Pecci. No obstante, esa conclusión corresponde a la investigación adelantada en Colombia y no resuelve automáticamente los cargos que enfrenta ante los tribunales salvadoreños.