Luis Alfonso Torres, el vigilante de Pereira que convirtió su pasión por los postres en un negocio

Luis Alfonso Torres, el vigilante de Pereira que convirtió su pasión por los postres en un emprendimiento

Luis Alfonso Torres encontró en la repostería una oportunidad para emprender sin dejar su trabajo como vigilante en Pereira. Aunque tenía conocimientos básicos gracias a su madrastra, quien le enseñó algunas preparaciones, continuó aprendiendo por su cuenta y probó diferentes ideas de negocio hasta descubrir su pasión por los postres.

Torres organiza su tiempo de acuerdo con sus turnos de vigilancia. Cuando trabaja de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, llega a casa para preparar los postres que venderá al día siguiente. Si le corresponde el turno nocturno, aprovecha el día para organizar la producción y gestionar los pedidos a través de sus redes sociales.

Incluso ha adaptado su lugar de trabajo para continuar con las ventas. Allí tiene una nevera donde conserva los postres y desde donde coordina los domicilios. Para las entregas, cuenta con la ayuda de un familiar que se encarga de llevar los pedidos a los clientes.

Entre sus preparaciones se encuentra el postre de aguardiente, que elabora únicamente por encargo. Se trata de una versión del tradicional tres leches a la que incorpora leche en polvo, leche evaporada, leche condensada y aguardiente.

A través de su emprendimiento, Luis Postres, Torres ha encontrado una manera de generar ingresos adicionales mientras continúa trabajando como vigilante. Por ahora, recibe pedidos a través de sus redes sociales y WhatsApp, con la meta de ampliar su negocio y tener un local propio.