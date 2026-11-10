Cuatro estudiantes de Bogotá ganan premio internacional por diseñar una alcantarilla inteligente

Ashley Rodríguez, Daniela Rodríguez, Sofía Hernández y Luciana Acevedo, estudiantes del Colegio Colombo Gales de Bogotá, desarrollaron una alcantarilla inteligente que les permitió obtener el primer lugar en una de las categorías de los Global Sustainability Awards, en India. El dispositivo busca evitar obstrucciones causadas por residuos y facilitar el paso del agua durante las temporadas de lluvia.

La propuesta consiste en un dispositivo electrónico instalado sobre una estructura similar a una alcantarilla convencional. Su funcionamiento se basa en un mecanismo que detecta la presencia de residuos y permite retirarlos para facilitar el paso del agua. Según explicó Sofía Hernández, una de las estudiantes que participó en el proyecto, el sistema funciona de manera similar a un limpiaparabrisas: cuando identifica basura sobre la rejilla, activa un mecanismo que la retira y permite que el agua fluya hacia el drenaje.

La iniciativa surgió como respuesta a una problemática que afecta a diferentes sectores de Bogotá, especialmente durante las temporadas de lluvia, cuando la acumulación de residuos en las alcantarillas puede dificultar el drenaje y contribuir a las inundaciones. Hernández señaló que su inspiración estuvo relacionada con las afectaciones que se presentan en corredores viales como la Autopista Norte, aunque considera que el mecanismo podría adaptarse a otros lugares con dificultades similares.

Para desarrollar el proyecto, las estudiantes aplicaron conocimientos adquiridos en Tecnología y Diseño y en el programa STEM, que integra ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta metodología busca que los alumnos identifiquen problemas de su entorno y propongan soluciones mediante herramientas tecnológicas.

Andrea Sánchez, docente y líder del programa STEM del colegio, explicó en A Vivir que son dos días que esta metodología también fomenta el trabajo interdisciplinario, pues permite comprender cómo los conocimientos de distintas áreas pueden contribuir a resolver problemas sociales y ambientales.

La profesora señaló que los proyectos del colegio están orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante propuestas que buscan aportar soluciones a diferentes problemáticas.

La alcantarilla inteligente no es la única iniciativa desarrollada por los estudiantes. Sánchez mencionó otros proyectos académicos, entre ellos un pastillero inteligente dirigido a personas con Alzheimer y unas gafas diseñadas para advertir sobre la presencia de obstáculos a personas con discapacidad visual.

Aunque el reconocimiento internacional representa un logro para las estudiantes, la alcantarilla inteligente todavía se encuentra en etapa de desarrollo. Sofía Hernández confirmó que, hasta el momento, no han establecido acercamientos con entidades del Distrito para implementar el dispositivo a gran escala.