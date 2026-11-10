Jóvenes del Atlántico investigan árboles petrificados en el Museo Paleontológico de La Peña

En el corregimiento de La Peña, en Sabanalarga, Atlántico, el Museo Paleontológico de La Peña (MUPAPA) se ha convertido en un espacio para acercar la ciencia a las nuevas generaciones. A través de actividades de investigación y educación ambiental, niños y jóvenes de la comunidad aprenden sobre los fósiles y el patrimonio natural de su territorio.

Luis Alberto Arjona, director del museo, explicó en A vivir que son dos días que uno de los principales objetivos del proyecto es involucrar a la comunidad en el estudio y la conservación de estos recursos. Por eso, estudiantes de la Institución Educativa Técnica de La Peña visitan el museo en las tardes para participar en actividades de formación científica.

De este trabajo nació Xilópalos, un semillero de investigación conformado por jóvenes que estudian restos de árboles petrificados encontrados en la región. Mediante el análisis de estas piezas, buscan conocer las características de la vegetación y las condiciones ambientales que existieron en el territorio hace miles o millones de años.

Los estudiantes realizan sus propios registros y elaboran informes a partir de sus observaciones. De esta manera, participan en ejercicios prácticos de investigación y descubren que su territorio también ofrece oportunidades para producir conocimiento científico.

La iniciativa también representa una oportunidad para jóvenes que, en muchos casos, provienen de familias de pescadores o agricultores y cuentan con recursos económicos limitados. Según Arjona, el museo funciona como un espacio de aprendizaje, encuentro y recreación, donde estudiantes de sexto a undécimo grado pueden acercarse a la ciencia y fortalecer sus aspiraciones de ingresar a la universidad.

El trabajo de Xilópalos también ha recibido reconocimiento nacional. El semillero está nominado en la categoría de investigación ambiental de los premios GEMAS, que reconocen iniciativas relacionadas con la protección del medioambiente.

Además de su trabajo con los jóvenes, el museo recibe y estudia fósiles encontrados por habitantes de la zona. Estas piezas son reportadas al Servicio Geológico Colombiano para contribuir al registro del patrimonio geológico del país.

El museo también cuenta con dos meteoritos que, según su director, serían los únicos encontrados en el Caribe colombiano.