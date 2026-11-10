La IA en el aula: los alumnos “ya no pueden pensar por sí mismos”

Jakob (nombre ficticio) tiene 15 años y asiste a la 9.ª clase del bachillerato en Alemania. Hace ya dos años y medio que él y sus compañeros utilizan la inteligencia artificial (IA). “Hoy tenía prueba de francés y ayer usé ChatGPT para que me aclare varios temas”, cuenta a DW. El adolescente explica: “Muchos en mi grado usan la IA para hacer sus tareas”.

Ya sea en matemáticas, alemán, inglés, química y también física, un clic basta para hallar la solución o el camino hacia la resolución de un problema. Los científicos llaman a eso externalización cognitiva. El pensamiento se traslada a otro dispositivo, ya sea a una calculadora, un bloc de notas o una máquina como ChatGPT.

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“Ya no pueden pensar por sí mismos”

Esto se torna problemático cuando la IA se encarga de todo el proceso de resolución de problemas. Un bloc de notas o una calculadora pueden realizar pasos individuales, pero rara vez todo el proceso de pensamiento. Los chatbots de IA van más allá.

Jakob también ha probado usar la IA para que le haga las tareas, “pero solo cuando ya no sabía cómo seguir solo”. Sin embargo, también sabe que dejar que la IA haga toda la tarea es un problema. “Los que sacan buenas notas de todos modos no lo hacen”, dice.

Franziska Müller es profesora de alemán en una secundaria desde hace varias décadas. Por el momento da clases en el nivel superior del bachillerato. “Ya no pueden pensar por sí mismos”, dice a DW sobre sus alumnos. Algunos incluso tipean las preguntas a la IA durante la clase, y cuando les toca responder, leen disimuladamente lo que les escribe la IA, afirma.

El cerebro necesita ser entrenado

Varios estudios llegan a un resultado muy similar, por ejemplo, el estudio PISA de septiembre de este año. “Los alumnos que usan bots de IA para realizar ciertas tareas en ciencias naturales se sacan en promedio notas más bajas que los alumnos que no los usan”, explican los autores de PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La investigación, con participantes de más de 90 países, es considerado el mayor estudio comparativo entre menores de 15 años en todo el mundo. Los escolares alemanes obtuvieron recientemente peores resultados que nunca.

La principal conclusión del estudio sobre IA es la siguiente: “Así como no nos ponemos en forma viendo deportes, sino practicándolos nosotros mismos, el aprendizaje no proviene del consumo de contenido, sino de la participación cognitiva productiva”. En resumen: quienes no entrenan su cerebro corren el riesgo de volverse menos inteligentes.

El centro de estudios estadounidense Brookings Institution incluso parte de la premisa de que los riesgos de la IA en la educación superan los beneficios. El estudio, que incluyó a jóvenes participantes de todo el mundo, habla del peligro de “perder habilidades básicas” y del “declive del pensamiento crítico, la memoria, la perseverancia y el juicio independiente”.

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Nueva York lo prohíbe, Alemania duda

Pero, ¿qué se puede hacer contra el poder de ChatGPT, Claude, Grok y Meta AI? El alcalde de izquierda de Nueva York, Zohran Mamdani, ha prohibido el uso de IA en las escuelas públicas hasta el 8.º grado para el año escolar 2026 y 2027, es decir, hasta aproximadamente los 14 o 15 años.

¿Es ese el camino correcto? No, opina Julian Hinn, que enseña alemán en el 10.º y 13.º grado en una escuela secundaria integral (Gesamtschule). Según él, cualquiera puede utilizar la IA con su teléfono móvil. “Y quien piense que no la usarán en casa, está cerrando los ojos ante la realidad”, dijo a DW.

El estudio JIM le da la razón. Un 91 por ciento de los adolescentes entre 12 y 19 años encuestados en Alemania afirmaron que usan al menos una aplicación de IA. El 74 por ciento usa la IA también para hacer sus tareas escolares, y para estudiar. Los datos son de 2024 y las cifras seguramente serían hoy mucho más altas. Los datos sobre el uso de la IA en Asia, América Latina y Estados Unidos, procedentes del estudio de Brookings, muestran niveles igualmente elevados.

La política alemana ha reconocido el problema. Si bien en Alemania la educación es responsabilidad de cada estado federado, desde finales de 2024 existe una recomendación de la Conferencia de Ministros de Educación y Asuntos Culturales sobre el uso de la IA. No obstante, en cuanto al contenido, el planteamiento sigue siendo muy impreciso: el objetivo es capacitar a los alumnos para que hagan un uso de la IA que sea crítico, reflexivo y autónomo.

La IA explica “mejor que los libros” de texto

Para los alumnos y los profesores, está claro que la IA puede ser un gran apoyo durante las clases. Jakob, de 15 años, piensa que “las IAs explican simplemente mucho mejor los libros de estudio”.

Julian Hinn dice entender por qué: “La IA puede adaptarse mucho mejor al lenguaje y a las necesidades de los alumnos; algo que, en ocasiones, los profesores no pueden lograr de la misma manera”. Por este motivo, considera importante introducir los primeros ejercicios con IA a partir de 10.º grado (15 años). En los cursos superiores, anima explícitamente a los alumnos a consultar a la IA. “Luego, analizamos juntos la calidad de las respuestas”, subraya. No obstante, está convencido de que, hasta el 9.º grado, el uso de la IA debería ser bastante limitado, ya que “en esta etapa aún se están desarrollando las competencias básicas”.

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La responsabilidad individual en el centro del debate

Según el estudio de Brookings, los alumnos con competencias básicas sólidas pueden profundizar en su aprendizaje mediante la IA e incluso avanzar más rápido. Pero los escolares con baches en el aprendizaje tienden más a asumir los errores que comete la IA.

El informe PISA añade, además, que los niños procedentes de hogares con mejores recursos suelen contar con unas condiciones de partida más favorables. Por consiguiente, la inteligencia artificial contribuiría a “abrir aún más la brecha”.

Por ello, se requiere especialmente que los docentes motiven a los alumnos a pensar por sí mismos y les recuerden constantemente su responsabilidad personal, aunque no saquen buenas notas en los exámenes, que realizan sin ayuda de la IA ni de otro tipo.

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