Inflación en Colombia llegó al 6,30% anual en octubre, confirmó el DANE

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual del 6,30% en octubre, lo que representa un aceleramiento en el ritmo de crecimiento del costo de vida frente al 5,51% en comparación con el resultado del año anterior, confirmó el DANE.

En los últimos doce meses, el costo de vida de los colombianos fue jalonado por restaurantes y hoteles (9,39%), educación (7,44%), salud (7,37%), alimentos y bebidas no alcohólicas (7,31%) y Muebles, artículos para el hogar y su conservación (6,60%). Por debajo del promedio nacional se ubicaron Bebidas alcohólicas y tabaco (5,84%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,62%), Bienes y servicios diversos (5,37%), Transporte (5,19%), Recreación y cultura (4,52%), Información y comunicación (4,47%) y Prendas de vestir y calzado (3,14%).

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Al analizar el comportamiento específico por bienes y servicios, la papa registró el incremento anual más pronunciado con un 98,00%. Entre los rubros que más aportaron al alza anual se destacan también los servicios relacionados con la copropiedad (17,14%), las frutas frescas (15,90%), la carne de res y derivados (13,31%), el transporte urbano (10,65%), las comidas en establecimientos de servicio a la mesa (9,47%), las comidas preparadas fuera del hogar (9,20%), la electricidad (6,92%), el arriendo efectivo (5,12%) y el arriendo imputado (5,02%).

Por nivel de ingresos, la inflación anual impactó con mayor fuerza a los hogares vulnerables (6,39%) y a los hogares pobres (6,34%), situándose por encima de la clase media (6,32%) y de los hogares de ingresos altos (6,20%).

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que en octubre el costo de vida fue del 0.20% y en lo corrido del año de un 5.94%.

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