En Cartagena incautan 358 kilos de cocaína ocultos en generadores eléctricos

Un cargamento de 358 kilogramos de cocaína fue descubierto por la Policía Nacional en el puerto de Cartagena, donde los narcóticos estaban escondidos en dos generadores eléctricos transportados en un contenedor procedente de Panamá.

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Según la información conocida, la mercancía tenía como destino final Trípoli, Libia. El hallazgo se produjo durante controles de la Estrategia Esmeralda, que permitieron detectar el alijo antes de que saliera del país.

Este resultado hizo parte de dos procedimientos contra el narcotráfico que dejaron una incautación conjunta de 878 kilogramos de droga a nivel nacional.