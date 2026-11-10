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10 nov 2026 Actualizado 22:30

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En Cartagena incautan 358 kilos de cocaína ocultos en generadores eléctricos

El alucinógeno tenía como destino un puerto en África

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Un cargamento de 358 kilogramos de cocaína fue descubierto por la Policía Nacional en el puerto de Cartagena, donde los narcóticos estaban escondidos en dos generadores eléctricos transportados en un contenedor procedente de Panamá.

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Según la información conocida, la mercancía tenía como destino final Trípoli, Libia. El hallazgo se produjo durante controles de la Estrategia Esmeralda, que permitieron detectar el alijo antes de que saliera del país.

Este resultado hizo parte de dos procedimientos contra el narcotráfico que dejaron una incautación conjunta de 878 kilogramos de droga a nivel nacional.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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