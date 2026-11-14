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14 nov 2026 Actualizado 20:36

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Capturaron a dos señalados de cometer un hurto en el barrio Chapacua

La Policía incautó una pistola y una motocicleta que, al parecer, habría sido utilizada en el hecho

Foto suministrada por la Policía Metropolitana de Cartagena

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Cartagena
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Un hombre conocido como «Gleizon» fue capturado y un adolescente de 17 años fue aprehendido por su presunta participación en un hurto ocurrido en el barrio Chapacua, en Cartagena.

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El procedimiento se realizó en la diagonal 33 de ese sector, donde uniformados de la Policía adelantaban controles contra el hurto y el porte ilegal de armas durante las Fiestas de Independencia.

Durante la intervención, los policías incautaron una pistola marca EKO y una motocicleta en la que se movilizaban los señalados, vehículo que, según el reporte oficial, habría sido utilizado para cometer el delito.

El hombre y el adolescente quedaron a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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