Llegaron las cabinas de la Rueda del Sol del Gran Malecón del Mar

La rueda hará parte del Mirador del Sol, una plataforma de 5.000 metros cuadrados construida sobre el mar, cuya entrega está prevista para marzo de 2027.

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El alcalde Dumek Turbay destacó la llegada de estos componentes y señaló que representan un avance para hacer realidad un nuevo espacio de recreación y encuentro para los cartageneros y turistas.

«La llegada de las cabinas de nuestra Rueda del Sol nos llena de emoción porque esto ya empieza a tomar forma. Cartagena tendrá un nuevo símbolo frente al Caribe y será para el disfrute de todos», expresó el mandatario.

Además de la rueda, el Mirador del Sol contará con una plaza para conciertos y actividades culturales, zonas de entretenimiento familiar, un centro de juegos infantiles denominado Cubo Interactivo y más de 20 locales comerciales.