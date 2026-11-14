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14 nov 2026 Actualizado 20:44

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Llegaron las cabinas de la Rueda del Sol del Gran Malecón del Mar

La atracción tendrá 60 metros de altura

Foto suministrada por la Alcaldía de Cartagena.

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La rueda hará parte del Mirador del Sol, una plataforma de 5.000 metros cuadrados construida sobre el mar, cuya entrega está prevista para marzo de 2027.

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El alcalde Dumek Turbay destacó la llegada de estos componentes y señaló que representan un avance para hacer realidad un nuevo espacio de recreación y encuentro para los cartageneros y turistas.

«La llegada de las cabinas de nuestra Rueda del Sol nos llena de emoción porque esto ya empieza a tomar forma. Cartagena tendrá un nuevo símbolo frente al Caribe y será para el disfrute de todos», expresó el mandatario.

Además de la rueda, el Mirador del Sol contará con una plaza para conciertos y actividades culturales, zonas de entretenimiento familiar, un centro de juegos infantiles denominado Cubo Interactivo y más de 20 locales comerciales.

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