Falleció hombre de 38 años por accidente en moto: era secretario de planeación de Cicuco

La Alcaldía de Cicuco, en el departamento de Bolívar, perdió a uno de sus funcionarios. José Gregorio Chacón, de 38 años, quien ocupaba el cargo de secretario de Planeación, falleció en Montería, Córdoba, después de permanecer hospitalizado por las lesiones y complicaciones de salud que sufrió en un accidente de tránsito.

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La emergencia se habría originado cuando el funcionario se movilizaba en motocicleta y presentó una afectación de salud que, según las primeras versiones, le hizo perder el control del vehículo. El hecho obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial.

Su condición médica llevó a los profesionales de la salud a remitirlo al Hospital La Divina Misericordia de Magangué, donde fue ingresado a cuidados intensivos. Posteriormente, ante la complejidad del cuadro clínico, fue trasladado a una institución de mayor nivel en Montería.

La muerte se produjo en esta última ciudad, Chacón tenía a su cargo la Secretaría de Planeación de Cicuco, desde donde participaba en las labores administrativas y de gestión del municipio.