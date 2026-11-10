Dos capturados por presunta conexión ilegal de agua en lavadero de Membrillal

Dos personas fueron capturadas durante un operativo con acompañamiento de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Cartagena de la Policía, tras detectar una conexión clandestina de agua potable en un lavadero de tractomulas ubicado en Membrillal, que operaba sin contrato de acueducto y alcantarillado.

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La irregularidad fue identificada por inspectores del Departamento de Control de Pérdidas, quienes mediante pruebas hidráulicas establecieron que el establecimiento se abastecía a través de una conexión ilegal, instalada directamente sobre una tubería de distribución de Aguas de Cartagena. Una vez comprobado el fraude, la empresa procedió a eliminarla.

De acuerdo con la evaluación técnica realizada, el consumo no facturado se estimó en 1.650 m3 mensuales, cifra equivalente al consumo promedio mensual de aproximadamente 150 viviendas.

Riesgo ambiental en el canal de Membrillal

Durante la inspección también se evidenció que las aguas residuales del lavado de vehículos eran vertidas directamente al canal de Membrillal, sin conexión al alcantarillado. Estos vertimientos podrían contener residuos de hidrocarburos, aceites, grasas pesadas, tensoactivos, metales pesados y otras sustancias que representan un riesgo de contaminación para el entorno.

Este caso pone de manifiesto que las conexiones ilegales no solo generan pérdidas económicas y afectan la prestación de los servicios públicos, sino que también pueden tener consecuencias directas para el medio ambiente. Por ello, Aguas de Cartagena invita a la ciudadanía a denunciar estas prácticas a través de la aplicación Acuacar, las líneas (605) 6943337 y 116, WhatsApp 322 368 4233, www.acuacar.com y el correo denunciaelfraude@acuacar.com.