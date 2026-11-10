Policía Nacional capturó a presunto atracador y recuperó un teléfono en Bocagrande

En desarrollo de las acciones operativas para contrarrestar el hurto y fortalecer la seguridad ciudadana, uniformados de la Zona de Atención, lograron la captura en flagrancia de un hombre de 33 años de edad, señalado de cometer un hurto mediante la modalidad de raponazo, en el barrio Bocagrande.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se registró en la carrera 2 con calle 15, donde, según la información conocida por los uniformados, el ciudadano habría hurtado un teléfono celular iPhone 14 de color azul, perteneciente a una mujer de 22 años.

Durante el procedimiento, la Policía logró la recuperación del dispositivo móvil, avaluado en cuatro millones de pesos. Asimismo, fue incautada una motocicleta marca Boxer, de color gris, avaluada en cinco millones de pesos, medio eficaz para cometer los hechos delictivos.

La capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares donde se definirá su situación jurídica. Mientras tanto el teléfono celular fue devuelto a su propietaria quien agradeció la rápida reacción de los uniformados.

“Continuamos fortaleciendo las acciones operativas y de reacción para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio económico de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y a confiar en el trabajo de nuestros uniformados, quienes permanecen desplegados en los diferentes sectores de Cartagena para garantizar la tranquilidad y la convivencia ciudadana”, aseguró el Mayor Giovanny Olarte, comandante (e) Primer Distrito de Policía.