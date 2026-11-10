Agenda solemne conmemorará 215 años de independencia en Cartagena

Cartagena conmemora este miércoles, 11 de noviembre, 215 años de la gesta de Independencia materializada hace más de dos siglos, cuando el reloj marcaba las 11:00 de la mañana de aquel 1811, y entonces la ínclita ciudad de fortificaciones y valientes sentó las bases de la emancipación de la hoy República de Colombia.

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Es por ello que, desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del mandatario distrital, Dumek Turbay Paz; el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), y Corfiestas se ha preparado una agenda solemne que conmemora nuestro grito de libertad desde el más profundo orgullo del ser cartagenero.

“Este 11 de noviembre no conmemoramos simplemente una fecha en el calendario; honramos la valentía de hombres y mujeres que hace 215 años se atrevieron a soñar con una Cartagena libre y a dar un paso trascendental para la historia de Colombia. Su legado nos recuerda que la libertad, la dignidad y el orgullo de ser cartageneros son conquistas que debemos defender y honrar todos los días”, expuso el alcalde Dumek Turbay de forma solemne a la fecha que se conmemora.

Y sobre la identidad cartagenera y el orgullo de la Cuadrilonga, el mandatario invitó: “Que este 11 de noviembre la Cuadrilonga ondee en cada barrio, en cada balcón y en cada rincón de Cartagena. Que nuestros niños y jóvenes sepan lo que representa esta bandera y comprendan que ser cartagenero es llevar una historia de valentía, resistencia y libertad. Esta fecha nos invita a sentirnos orgullosos de nuestras raíces y a trabajar unidos por la ciudad que soñaron nuestros libertadores”.

La agenda

A las 7:30 de la mañana, en el Camellón de los Mártires, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, acompañado por el gabinete distrital e invitados de honor, llevará a cabo la tradicional ofrenda floral.

Posteriormente, sobre las 8:00 de la mañana, el turno será para el acto conmemorativo de la lectura del Acta de Independencia, en sesión solemne del Concejo Distrital, en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala.

La jornada de actos conmemorativos culminará a las 11:00 de la mañana con la ofrenda floral en la Plaza de La Trinidad de Getsemaní, cuna de grandes lanceros, donde además, será develada de manera oficial la restaurada escultura del cura Nicolás Mauricio de Umaña.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se extiende la invitación a izar con orgullo nuestra Cuadrilonga en cada rincón de nuestra amada ciudad.