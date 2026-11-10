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10 nov 2026 Actualizado 12:55

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¡Atención! Air-e Intervenida realizará labores técnicas en la subestación Aeropuerto en Santa Marta

Los trabajos se desarrollarán entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde de este 10 de noviembre, para lo cual será necesario la desenergización de los circuitos Aeropuerto 1, Aeropuerto 2 y Aeropuerto 3.

¡Atención! Air-e Intervenida realizará labores técnicas en la subestación Aeropuerto en Santa Marta/ Air-e Intervenida

¡Atención! Air-e Intervenida realizará labores técnicas en la subestación Aeropuerto en Santa Marta/ Air-e Intervenida

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Este martes 10 de noviembre la empresa Air-e Intervenida realizará labores técnicas en la subestación Aeropuerto en Santa Marta. Los trabajos se desarrollarán entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde para lo cual será necesario la desenergización de los circuitos Aeropuerto 1, Aeropuerto 2 y Aeropuerto 3.

Por tal motivo, se llevará a cabo la suspensión del suministro eléctrico durante el horario establecido en los sectores de Bello Horizonte, Cristo Rey, Vista Hermosa, Bello Sol, Aeromar, La Paz, urbanización Gauchovan, Alcatraces, Don Jaca, Aeromar, Bello Sol y Cabo Antibes. También estarán incluidos los sectores Campo Kennedy rural (bomba Prodeco), San Javier (bomba Alcatraces).

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Así mismo será suspendido el suministro de energía en los barrios Los Lirios, El Totumo y El Limón.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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