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10 nov 2026 Actualizado 12:23

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Carlos Caicedo reaparece y convoca a refundar Fuerza Ciudadana

El mensaje se conoce en medio de las expectativas sobre el futuro político de Fuerza Ciudadana y su papel en el escenario regional, de cara a los próximos desafíos electorales.

Carlos Caicedo y el movimiento Fuerza Ciudadana. Cortesía: Camila Díaz, Cristian Bayona. Colprensa

Carlos Caicedo y el movimiento Fuerza Ciudadana. Cortesía: Camila Díaz, Cristian Bayona. Colprensa

Carlos Caicedo y el movimiento Fuerza Ciudadana. Cortesía: Camila Díaz, Cristian Bayona. Colprensa
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Después de un periodo sin apariciones públicas, el exgobernador del Magdalena y dirigente de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, se pronunció a través de un mensaje en el que habló de las dificultades que ha enfrentado, defendió la continuidad de su proyecto político y convocó a una nueva etapa de reorganización del movimiento.

Su mensaje se conoce luego de las denuncias por presunto acoso sexual que fueron presentadas en su contra a comienzos de 2026.

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“Hay momentos en la vida en los que el silencio también es una forma de resistencia, reflexión y fortaleza. La historia me ha enseñado que las convicciones verdaderas no se construyen en los momentos fáciles. Se ponen a prueba frente a las adversidades, se fortalecen en las dificultades y se demuestran en la capacidad de seguir adelante”, dijo el exgobernador.

Uno de los principales anuncios de su pronunciamiento fue el llamado a realizar un seminario de refundación de Fuerza Ciudadana, con el que busca abrir una discusión interna sobre el rumbo del movimiento, revisar su trayectoria, reconocer aciertos y errores y renovar sus principios y propósitos.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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