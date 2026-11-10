Carlos Caicedo reaparece y convoca a refundar Fuerza Ciudadana

Santa Marta

Después de un periodo sin apariciones públicas, el exgobernador del Magdalena y dirigente de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, se pronunció a través de un mensaje en el que habló de las dificultades que ha enfrentado, defendió la continuidad de su proyecto político y convocó a una nueva etapa de reorganización del movimiento.

Su mensaje se conoce luego de las denuncias por presunto acoso sexual que fueron presentadas en su contra a comienzos de 2026.

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“Hay momentos en la vida en los que el silencio también es una forma de resistencia, reflexión y fortaleza. La historia me ha enseñado que las convicciones verdaderas no se construyen en los momentos fáciles. Se ponen a prueba frente a las adversidades, se fortalecen en las dificultades y se demuestran en la capacidad de seguir adelante”, dijo el exgobernador.

Uno de los principales anuncios de su pronunciamiento fue el llamado a realizar un seminario de refundación de Fuerza Ciudadana, con el que busca abrir una discusión interna sobre el rumbo del movimiento, revisar su trayectoria, reconocer aciertos y errores y renovar sus principios y propósitos.