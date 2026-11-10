Piden activar comité que vigilará cumplimiento del fallo para garantizar agua potable en Santa Marta
Uno de los aspectos centrales de la sentencia tiene que ver con las alternativas para garantizar el suministro del recurso hídrico.
Santa Marta
Desde la Cámara de Representantes se solicitó al Tribunal Administrativo del Magdalena agilizar la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento de la sentencia sobre agua potable y saneamiento básico, con el propósito de hacer seguimiento a las órdenes judiciales y garantizar que se avance en soluciones para las comunidades que aún no cuentan con acceso continuo al servicio.
En ese sentido el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, solicitó a la magistrada Maribel Mendoza Jiménez, del Tribunal Administrativo del Magdalena, requerir a las entidades convocadas a integrar el Comité de Verificación de Cumplimiento de la Sentencia sobre agua potable y saneamiento básico de Santa Marta, para que designen formalmente a sus delegados y permitan su instalación.
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Asimismo, sostuvo que las decisiones deben considerar las valoraciones técnicas y probatorias que sustentan la sentencia, incluidos los análisis sobre fuentes alternativas y las restricciones relacionadas con los caudales del río Magdalena.
Esta disposición cobra relevancia frente a la propuesta del Gobierno nacional denominada El Milagro del Agua, que contempla la captación del río Magdalena y la creación de una empresa regional para atender las necesidades de abastecimiento.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...