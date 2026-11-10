Anuncio de supresión de cursos para 2.027 agudiza conflicto en Normal Superior de Bucaramanga

Bucaramanga

Un grupo de maestros de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga alertó sobre una supuesta decisión de la rectoría del plantel de suprimir grupos de los grados sexto y octavo para al año lectivo. Los docentes creen que si se produce esa reducción habrá necesidad de prescindir de un número aún indeterminado de profesores.

En tal sentido, fue dirigido un derecho de petición al Consejo Directivo de la Normal Superior en el que se solicita el estudio técnico que sustenta la supresión de los grados; también claman por la reconsideración de dicha decisión.

En el documento, se indica que “la solicitud surge de nuestra preocupación por las implicaciones pedagógicas, académicas, administrativas, presupuestales y laborales que puede generar dicha determinación, especialmente cuando una modificación de esta naturaleza exige una planeación rigurosa, una justificación técnica verificable y una valoración integral de sus consecuencias sobre el funcionamiento institucional”.

“Nos preocupa que la posible eliminación de grupos se encuentre relacionada con la eventual implementación de un aula especializada, sin que hasta el momento los docentes firmantes conozcamos un estudio integral que permita establecer las condiciones reales para su funcionamiento”, consigna el derecho de petición.

Los maestros poden que se entregue “copia íntegra del acta de la reunión del Consejo Directivo en la cual se haya discutido y aprobado la decisión de eliminar grupos para el año lectivo 2027″.

La supuesta supresión de cursos para el próximo año se añade a otros factores que desencadenaron un agudo conflicto en la Normal.

Maestros como Sandra Liliana Parra informaron que hay un ambiente de deterioro en diferentes dinámicas institucionales, sobre todo en el bienestar laboral. “Se dificulta mucho que uno quiera trabajar”. dijo.

“Luego de las mesas de trabajo hemos tenido dos compañeros con afectaciones en su salud mental que han requerido hospitalización y que tienen incapacidades de semanas y meses”, apuntó.

Hemos visto docentes que han tenido que ausentarse por la tensión que se vive en el colegio. “No nos sentimos plenos, gratos en el trabajo”, aseguró.