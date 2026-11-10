Bucaramanga rescata su memoria artística e histórica a través del pódcast: Trazos de una ciudad

El proyecto hace parte de la quinta temporada del podcast de BucaraParte y reúne seis capítulos que recorren la evolución artística de Bucaramanga desde 1888 hasta la actualidad. A través de testimonios, investigaciones y relatos de artistas que han sido testigos de estas transformaciones, los productores Sergio Silva y Julián Villamizar buscan acercar el patrimonio cultural de la ciudad a los ciudadanos.

¿Qué recorrido se hace en el podcast?

El recorrido comienza con las primeras cátedras de pintura y la Escuela de Artes y Oficios de Santander.

Aborda el surgimiento de la Escuela de Bellas Artes

La fundación del INSAC,

El desarrollo de los murales, los talleres conocidos como ‘garajitos’

La consolidación de espacios como el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga.

Llega a las expresiones contemporáneas

Sergio Silva, director de BucaraParte Podcast, explicó “Este tipo de producciones permite que los habitantes reconozcan la historia de su entorno y fortalezcan su sentido de pertenencia por la ciudad, si no conocemos esa esencia como santandereanos, seguiremos mirando otras cosas y queriendo parecernos a otros lugares, cuando aquí en Bucaramanga tenemos una esencia muy bonita que debemos defender y hacer propia”.

Capítulos de los podcast:

Antes del cuadro, el oficio Las generaciones del taller El mural que cambio todo La década de oro Ramirez Sanchez y la Galería que se vino abajo El barrio que ya no esta

Además de la investigación, se desarrollan actividades de socialización y formación en diferentes espacios culturales y educativos. En la Casa del Libro Total y la Alianza Francesa de Bucaramanga se realizaron conversatorios para compartir los hallazgos del proyecto.

¿Qué significa este proyecto para la ciudad de Bucaramanga?

Sirve para reconstruir la memoria artística de Bucaramanga que no tiene todavía ordenada en ningún lugar la historia de sus artistas, sus salones, sus talleres y sus museos. Para el patrimonio, el aporte está en que el archivo se escuchó en colectivo y se le pidió a la gente que lo continuara.

La producción también representa una apuesta por conservar información sobre la historia del arte regional en formatos digitales. Parte de los documentos y archivos consultados reposan en bibliotecas, museos y repositorios culturales, por lo que su adaptación a contenidos sonoros facilita su consulta por parte de ciudadanos, artistas e investigadores.