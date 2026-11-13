‘Pinta la Bonita’ llega a barrio Albania: más de 500 metros cuadrados de arte urbano en Bucaramanga
El barrio Albania, en Bucaramanga, será escenario de la quinta edición del Festival Internacional ‘Pinta la Bonita’, que se realizará del 13 al 15 de noviembre.
Durante tres días, el arte urbano será protagonista en la comuna 14 de Morrorico, donde se proyecta intervenir más de 500 metros cuadrados y más de 15 fachadas de viviendas. La iniciativa busca promover la transformación social, la convivencia y la apropiación del territorio mediante expresiones artísticas como el grafiti.
Esta edición contará con artistas provenientes internacionales de Venezuela, México y Eswatini, además de representantes nacionales y locales. La selección de los artistas que van a pintar durante estos tres días se realizó mediante una convocatoria pública y un proceso de curaduría por la organización del festival.
Andrés Duarte, Gestor Cultural de Pinta la Bonita, explicó “es un trabajo que venimos desarrollando ya desde hace más de 5 años con el equipo de trabajo donde lo que buscamos es generar la transformación de realidades de las personas a partir del arte urbano, transformando sus espacios con grafiti. Nosotros lo que buscamos es activar estos cuatro elementos llevándolos a jóvenes, a espacios vulnerados donde se requiere generar pues este tipo de acciones para transformar eh las realidades de estas personas”.
Música y cultura urbana en Morrorico:
El festival tendrá una agenda cultural con batallas de rap y freestyle, presentaciones de DJ y la participación del colectivo Las Pulgas que Bailan, junto a otros artistas de Santander.
Las actividades se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche durante estos tres dias, en el barrio Albania. Este vento busca fortalecer una ruta de arte urbano en Bucaramanga, para impulsar el turismo comunitario.