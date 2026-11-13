Asesinan a un contratista de Ecopetrol en zona rural de Puerto Wilches, Santander

Un hombre de 24 años fue asesinado con arma de fuego en la vereda Las Curumutas, zona rural de Puerto Wilches, Santander. De acuerdo con el informe policial, el crimen estaría relacionado con la presunta venta de cupos laborales para ingresar a empresas contratistas de Ecopetrol.

La víctima fue identificada como Omar Yesid Cabarcas Fontalvo, quien se desempeñaba como trabajador de la empresa FRG S.A.S., contratista de Ecopetrol. El homicidio se registró sobre las 6:00 de la tarde del jueves 12 de noviembre, en un sector ubicado a aproximadamente 30 minutos del casco urbano del municipio.

Según el reporte de las autoridades, el joven recibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza y el tórax, que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

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En las primeras indagaciones, la Policía señaló que, al parecer, Cabarcas Fontalvo habría sido citado hasta este punto por presuntos integrantes del Clan del Golfo. Además, las autoridades indicaron que el crimen estaría relacionado con la venta de cupos para ingresar a laborar en empresas subcontratistas de Ecopetrol, una hipótesis que deberá ser materia de investigación.

Otro aspecto relevante del caso es que la motocicleta en la que se movilizaba la víctima fue hurtada.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este asesinato y determinar los móviles del crimen.