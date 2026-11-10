En Santander construyen guía nacional para dar continuidad a programas sociales

Con la participación de cerca de 20 primeras damas y gestoras sociales de diferentes departamentos del país, Santander fue punto de encuentro del primer Encuentro de Gestión Social, un espacio que, según la administración departamental, tiene como objetivo intercambiar experiencias y construir una guía de trabajo que permita documentar las iniciativas sociales y garantizar su continuidad en los territorios, incluso después de los cambios de administración.

Durante la jornada, Victoria Casallas, primera dama de Santander, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro es construir la denominada ‘Ruta a la Victoria por la Gestión Social Territorial’, un documento que reunirá conocimientos y experiencias de las gestoras sociales participantes del país que pasará a manos de la primera dama de la República al culminarse.

“Esta guía inicia como un borrador que se va a ir fortaleciendo a través de cada una de nuestras experiencias, para poderlo compartir con futuras generaciones y con las primeras damas que no lograron asistir”, señaló Casallas.

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Asimismo, la primera dama departamental indicó que la iniciativa responde a la necesidad de evitar que los procesos sociales que se desarrollan durante los periodos de gobierno queden interrumpidos cuando llegan nuevas administraciones. Por eso, mencionó que es de importancia contar con una herramienta que sirva como punto de partida para quienes asuman posteriormente estas responsabilidades.

“Es importante que logremos también un empalme de ese aprendizaje, de ese esfuerzo que hacemos durante el periodo, que no sea borrado, sino que sirva para la nueva persona que viene como un punto de partida y de referencia”, manifestó.

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Por su parte, Martha Alonso González, directora de Asociación Nacional de Primeras Damas, Gestoras Sociales e Inspiradoras de Colombia (Asodamas) destacó la participación de representantes de diferentes regiones de Colombia y explicó que el propósito es construir un manual de manera articulada con organizaciones sociales, entidades y la Federación Nacional de Departamentos.

“Esta cumbre busca dejar una guía, un manual construido por todas las gestoras sociales, para que también exista un empalme cuando lleguen las nuevas y se pueda dar continuidad a los trabajos que han tenido en los territorios”, explicó la directora de Asodamas.

Además de la construcción de esta herramienta, Victoria Casallas indicó que este encuentro contempla la presentación de iniciativas para fortalecer la atención a comunidades vulnerables, especialmente a las mujeres cabeza de familia y sus hogares.

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Entre los temas abordados también se encuentra la posibilidad de impulsar programas sociales en territorios afectados por emergencias y desastres, particularmente en Chocó, Valle del Cauca y la zona cafetera. Según explicó la directora de Asomujeres, la intención es promover proyectos que contribuyan a la reconstrucción de estos territorios y generen oportunidades de desarrollo y emprendimiento para las mujeres.

Aunque la agenda contemplaba la participación de Ana Lucía Pineda, primera dama de la República, no asistió. La administración departamental indicó que se contó con la participación de representantes de organizaciones sociales con quienes esperan compartir la guía construida durante el encuentro, recoger sus aportes y fortalecer la articulación de las iniciativas sociales a nivel nacional.

Finalmente, Victoria Casallas, primera dama de Santander indicó que mañana 11 de noviembre se contará con la visita de Tatiana Céspedes, la esposa del vicepresidente, esto en representación de Ana Lucía Pineda para visitar el Embalse de Topocoro con el fin de realizar el lanzamiento de la Red de Turismo Comunitario.