Berlín, Santander, celebrará el Festival Nacional de la Cebolla Junca: conozca su programación

La programación se desarrolla del 13 al 16 de noviembre con actividades culturales, muestras gastronómicas, exhibiciones equinas y ovinas, presentaciones musicales y espacios para destacar las tradiciones del campo.

Uno de los principales propósitos de esta celebración es promover la compra directa a los productores, teniendo en cuenta los bajos precios que actualmente enfrenta la cebolla Junca.

Emiliano Salazar, líder campesino, explicó “La invitación es para todas las personas vengan a conocer Berlín, de que vengan a compartir con nosotros a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra hotelería y de ese calor humano que tenemos nosotros los campesinos de esta tierra hermosa, Berlín, Tona, Santander.”

El propósito de esta celebración es para que apoyen a las familias campesinas mediante la compra de sus productos. De esta manera, se busca evitar pérdidas en las cosechas y contribuir a que el trabajo de los agricultores sea remunerado.

El festival también ofrece a los asistentes la oportunidad de conocer las actividades propias de la vida campesina, del cultivo de la cebolla, también del reinado y excelentes artistas con el fin de disfrutar de la gastronomía local y participar en una agenda pensada para habitantes y turistas.

Con esta celebración, Berlín busca fortalecer el reconocimiento de la cebolla Junca como uno de sus principales productos agrícolas y dinamizar la economía local a través del turismo y la tradición.