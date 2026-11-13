Berlín, Santander, celebrará el Festival Nacional de la Cebolla Junca: conozca su programación
El corregimiento de Berlín, en Tona, Santander, celebra la edición número 28 del Festival Nacional de la Cebolla Junca, un encuentro que busca reconocer la labor de los agricultores de la región.
La programación se desarrolla del 13 al 16 de noviembre con actividades culturales, muestras gastronómicas, exhibiciones equinas y ovinas, presentaciones musicales y espacios para destacar las tradiciones del campo.
Uno de los principales propósitos de esta celebración es promover la compra directa a los productores, teniendo en cuenta los bajos precios que actualmente enfrenta la cebolla Junca.
Emiliano Salazar, líder campesino, explicó “La invitación es para todas las personas vengan a conocer Berlín, de que vengan a compartir con nosotros a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra hotelería y de ese calor humano que tenemos nosotros los campesinos de esta tierra hermosa, Berlín, Tona, Santander.”
El propósito de esta celebración es para que apoyen a las familias campesinas mediante la compra de sus productos. De esta manera, se busca evitar pérdidas en las cosechas y contribuir a que el trabajo de los agricultores sea remunerado.
El festival también ofrece a los asistentes la oportunidad de conocer las actividades propias de la vida campesina, del cultivo de la cebolla, también del reinado y excelentes artistas con el fin de disfrutar de la gastronomía local y participar en una agenda pensada para habitantes y turistas.
Con esta celebración, Berlín busca fortalecer el reconocimiento de la cebolla Junca como uno de sus principales productos agrícolas y dinamizar la economía local a través del turismo y la tradición.