Surtigas comparte recomendaciones para prevenir emergencias en Bolívar

Con ocasión de las Fiestas de Independencia de Cartagena, Surtigas recuerda a sus usuarios la importancia de adoptar medidas de prevención para el uso seguro del gas natural, tanto para quienes permanecerán en sus viviendas durante las festividades como para quienes tienen previsto viajar o dejarlas desocupadas durante varios días.

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Para el uso cotidiano del servicio durante las festividades, la compañía recomienda apagar estufas, hornos y calentadores cuando no estén en uso, mantener los gasodomésticos en buen estado y en espacios con adecuada ventilación, realizar su mantenimiento periódico con técnicos competentes y evitar modificaciones o conexiones realizadas por personal no autorizado.

A quienes salen de viaje, Surtigas les recomienda verificar, antes de dejar la vivienda, que todos los equipos queden apagados y cerrar las válvulas de los gasodomésticos. Al regresar después de varios días de ausencia, es importante comprobar que estos funcionen correctamente antes de utilizarlos nuevamente.

“Estas medidas preventivas ayudan a reducir riesgos y contribuyen a la seguridad de las personas, sus hogares y establecimientos durante las Fiestas de Independencia”, señala el equipo técnico de Surtigas”, señala el equipo técnico de Surtigas.

En caso de percibir olor a gas, ya sea al regresar a la vivienda o en cualquier otro momento, la compañía recomienda no encender luces, fósforos ni encendedores; abrir puertas y ventanas para ventilar el lugar; cerrar la válvula principal de gas y reportar inmediatamente la situación a la línea 164 desde celulares o a la línea gratuita nacional 018000 910 164. Estos canales de atención están disponibles las 24 horas del día.

Para conocer más recomendaciones sobre el uso seguro del gas natural, los usuarios pueden consultar el Manual del Usuario del Servicio de Gas Natural de Surtigas en el link: https://www.surtigas.com.co/archivos_usuarios/file-7596-manual_de_gas_-_uso_seguro.pdf