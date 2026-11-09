La Policía reporta 8 capturas y la incautación de 133 armas blancas en operativos en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó detalles de las operaciones realizadas durante el pasado fin de semana en las que se logró la captura de 8 personas entre ellas 5 en flagrancia y 3 por orden judicial por los delitos de homicidio, hurto, receptación, porte ilegal, tráfico o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

“Se adelantaron 561 planes de seguridad en prevención del delito y control de personas. De estos, se destacan 174 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 120 a vehículos de servicio público”, dijo el coronel, Jeison Giraldo Pineda, comandante Policía Metropolitana de Ibagué.

En medio de los puestos de control la Policía Metropolitana de Ibagué reportó la incautación de 750 dosis de estupefacientes entre los que se destacan sustancias como marihuana, bazuco y cocaína.

Por otra parte, se impusieron 204 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadanía de ellos 133 por portar armas blancas, 20 por riñas, 14 por incumplir o desconocer la orden de policía, 12 por consumir o portar estupefacientes y una por afectación a la tranquilidad en sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares.

“Por su parte, en la línea de emergencias 123 se atendieron 1.242 llamadas, entre las que se destacaron 58 reportes por riña y 19 casos de violencia intrafamiliar”, dijo el coronel, Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Finalmente, las autoridades de Ibagué entregaron un parte de tranquilidad en materia de seguridad en el encuentro entre el Deportes Tolima y Millonarios, en Ibagué.

Según el secretario de Gobierno (E), Sergio Saavedra, destacó el buen comportamiento de los asistentes y el trabajo de las autoridades para que esta jornada deportiva se viviera en un ambiente de tranquilidad y tolerancia.