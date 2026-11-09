Gobierno De la Espriella derogó las polémicas APPA en más de 48 mil hectáreas del Tolima

Tolima

Apenas ocho meses después de su declaratoria, se cayeron las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que el Ministerio de Agricultura había establecido en más de 48 mil hectáreas del Tolima.

La decisión tomada por el Ministerio de Agricultura tumba la resolución que en febrero pasado anunció la administración del expresidente Gustavo Petro para priorizar la producción agrícola en ocho municipios del Tolima y cerrarles el paso a otras actividades urbanísticas, de ganadería extensiva o turismo masivo.

Se trata de los municipios de Fresno, Herveo, Murillo, Casabianca, Líbano, Palocabildo, Villahermosa y Falan, donde, según el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, se vulneró el derecho de las comunidades a decidir sobre el ordenamiento territorial.

“Contarán con libertad para proyectar su vocación productiva, impulsar la economía campesina y aprovechar el potencial agrícola y pecuario de sus tierras”, señaló la administración del hoy ministro Indalecio Dangond.

En su momento, la exministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que las APPA pretendían proteger “los suelos que abastecen de comida a las ciudades, que nos permiten ser un país diverso, bien alimentado y romper récords de abastecimiento”.

Sin embargo, desde su llegada al gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella anunció su derogación, por lo que consideraba una falta de socialización con las comunidades impactadas por las APPA.