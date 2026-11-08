Más de 1.000 personas fueron desalojadas de zonas de minería ilegal en Ataco, Tolima

Más de 1.000 personas que se dedicaban a la extracción ilegal de oro en las riberas de los ríos Atá y Saldaña salieron del municipio de Ataco, luego de los operativos de desalojo adelantados por las autoridades en el sector de Puente Amarillo, en el sur del Tolima.

La cifra fue confirmada por la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, quien explicó que entre el domingo y el martes salieron cerca de 500 personas y el viernes otras 500. Para facilitar su traslado, la Administración Departamental dispuso buses que las llevaron a ciudades como Cali y Medellín, donde se encontraban sus lugares de origen.

La operación contó con la participación de cerca de 1.000 integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de diferentes entidades del Estado. Según la mandataria, durante el procedimiento se logró desalojar a los ocupantes, destruir los cambuches instalados en la zona y retirar las conexiones de energía utilizadas en el lugar. Además, destacó que no se registraron personas heridas durante la intervención.

Sin embargo, el operativo estuvo marcado por hechos de intimidación que serían responsabilidad de las disidencias. De acuerdo con Matiz, lanzaron artefactos explosivos contra la estación de Policía y posteriormente contra uniformados de la institución. Algunos policías resultaron afectados y fueron trasladados a un hospital de Ibagué.

La mandataria también advirtió sobre la magnitud de los daños ambientales ocasionados por la extracción ilegal de oro en estos afluentes. Calificó como incalculable la afectación al río Saldaña y señaló que, pese al desalojo de más de 1.000 personas, la problemática es evidente.

Puntualizó que combatir esta actividad resulta complejo debido a que detrás de estas economías ilegales están los grupos armados.