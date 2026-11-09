Habría puerta giratoria entre IDRD y Sencia por contrato de El Campín: concejal Quintero

El concejal Juan David Quintero presenta la prueba reina que revelaría la puerta giratoria entre el IDRD y Sencia en el negocio de El Campín. Dos cartas cuentan la historia.

En 2018, los promotores del proyecto le dirigieron la primera a Jaime Luque, entonces asesor del IDRD. Entre los anexos iba el modelo de negocio del estadio. En junio de 2024, fue Luque quien le escribió al mismo Instituto sobre ese mismo negocio. Esta vez firmó como director de Sencia para entregar las pólizas de la concesión. Y hay un dato clave para entender la gravedad del caso. Un día antes de que el Distrito firmara el contrato por 2,4 billones de pesos, Luque ya figuraba en la Cámara de Comercio de Bogotá como representante legal suplente de la empresa que iba a firmarlo.

“¿Qué papel tuvo Luque en la evaluación de la propuesta desde el IDRD? ¿Quién revisó ese antecedente antes de la firma?“, cuestionó el cabildo.

Hoy, lunes 9 de noviembre, Quintero entregará un informe completo con las pruebas a la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía para que investiguen esto y muchas otras presuntas irregularidades de la APP más importe de la ciudad.