“Estoy buscando la forma de pagar, son más de $100 millones”: Ramsés Vargas antes de ser asesinado

Caracol Radio tuvo acceso a los últimos audios que Ramses Vargas, exalumno del Gimnasio Moderno, le envió a uno de sus allegados antes de que las autoridades encontraran su cuerpo en una zona boscosa de Chapinero, en Bogotá.

Los hechos apuntarían a un posible ajuste de cuentas, pues el hombre y su familia, propietarios de varias fincas, habrían tenido problemas con un exempleado al que señalaban de hurtar ganado.

“Enchicharronado buscando para pagar la plata del triple hijueputa ese, que haciendo el conteo suma como más de 100 millones de pesos. Entonces, justamente lo acusaba para eso, para ver qué se ha sabido, aunque yo sé que eso no depende de usted como tal (…) En este caso, pues yo sé que no, pues usted no va a dejar dormir, pero igual tampoco me va a dejar dormir, porque a como dé lugar le tengo que cobrar esa plata o esa cuenta”, dice Vargas en un audio del pasado 5 de noviembre.

¿Qué pasó con el exempleado de una de las fincas?

Los hechos se remontan a la pandemia, cuando la familia de Vargas descubrió que uno de sus trabajadores, al parecer, estaba hurtando cabezas de ganado. Aunque tenía autorización para comercializar los animales, presuntamente lo hacía de manera irregular.

Tras ser despedido, el hombre interpuso una demanda laboral en la que rechazaba los motivos de su desvinculación. Además, en medio de sus reclamaciones, exigía el reconocimiento de una pensión vitalicia.

Durante el proceso judicial, el exempleado también habría logrado el embargo de varios terrenos. Incluso, algunas cuentas bancarias de la familia quedaron congeladas.

Ante esta situación, Vargas buscaba reunir el dinero para pagarle al hombre e intentar solucionar un conflicto que se prolongaba desde 2022.