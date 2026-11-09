Cambios viales en la Troncal del Caribe: así se moverá el tráfico por obras en La Piragua

Cambios en la movilidad por obras del Intercambiador Vial de La Piragua, en Santa Marta. Foto: Gobernación

La movilidad en la Troncal del Caribe tendrá modificaciones por el avance de las obras del Intercambiador Vial de La Piragua, en Santa Marta. Los trabajos entraron en una nueva fase con la instalación de los pilotes que servirán de cimentación para el puente vehicular elevado.

Desde este lunes 9 de noviembre se cerrará el carril izquierdo de la calzada en sentido Mamatoco–La Lucha, en el tramo comprendido entre la estación de Policía Antinarcóticos y la esquina del Polideportivo Sur.

Los conductores que se dirijan hacia Gaira, Ciénaga y Barranquilla deberán tomar el desvío habilitado hacia la izquierda. Quienes vayan hacia Santa Ana, la Universidad del Magdalena, El Parque, Curinca, el Centro y otros sectores podrán continuar por el carril derecho, frente a la Terminal de Transportes.

Cierre de acceso al barrio El Líbano

Adicionalmente, la entrada al barrio El Líbano permanecerá cerrada hasta el 27 de enero por trabajos de reconstrucción de sus dos carriles de acceso. Como alternativas, se recomienda utilizar las vías de ingreso por la Universidad Sergio Arboleda y Sierradentro.

De acuerdo con el reporte de la firma contratista, el intercambiador registra un avance físico del 39 %. La obra contempla la construcción del puente, adecuaciones viales y un sistema de drenaje para mejorar la circulación en este punto estratégico de Santa Marta.