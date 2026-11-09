Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 nov 2026 Actualizado 11:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Cambios viales en la Troncal del Caribe: así se moverá el tráfico por obras en La Piragua

La construcción del puente vehicular del intercambiador vial obliga a modificar la circulación entre Mamatoco y La Lucha. El acceso al barrio El Líbano estará cerrado hasta el 27 de enero.

Cambios en la movilidad por obras del Intercambiador Vial de La Piragua, en Santa Marta. Foto: Gobernación

Cambios en la movilidad por obras del Intercambiador Vial de La Piragua, en Santa Marta. Foto: Gobernación

Cambios en la movilidad por obras del Intercambiador Vial de La Piragua, en Santa Marta. Foto: Gobernación

David Echavez

Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

La movilidad en la Troncal del Caribe tendrá modificaciones por el avance de las obras del Intercambiador Vial de La Piragua, en Santa Marta. Los trabajos entraron en una nueva fase con la instalación de los pilotes que servirán de cimentación para el puente vehicular elevado.

Desde este lunes 9 de noviembre se cerrará el carril izquierdo de la calzada en sentido Mamatoco–La Lucha, en el tramo comprendido entre la estación de Policía Antinarcóticos y la esquina del Polideportivo Sur.

Los conductores que se dirijan hacia Gaira, Ciénaga y Barranquilla deberán tomar el desvío habilitado hacia la izquierda. Quienes vayan hacia Santa Ana, la Universidad del Magdalena, El Parque, Curinca, el Centro y otros sectores podrán continuar por el carril derecho, frente a la Terminal de Transportes.

Cierre de acceso al barrio El Líbano

Adicionalmente, la entrada al barrio El Líbano permanecerá cerrada hasta el 27 de enero por trabajos de reconstrucción de sus dos carriles de acceso. Como alternativas, se recomienda utilizar las vías de ingreso por la Universidad Sergio Arboleda y Sierradentro.

De acuerdo con el reporte de la firma contratista, el intercambiador registra un avance físico del 39 %. La obra contempla la construcción del puente, adecuaciones viales y un sistema de drenaje para mejorar la circulación en este punto estratégico de Santa Marta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado