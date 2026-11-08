Golpe al delito en el Magdalena: 15 capturados y más de 500 dosis de estupefacientes incautadas

Los 15 capturados durante operativos de la Policía y la Fiscalía en siete municipios del Magdalena, por diferentes delitos. Foto: Policía Magdalena

Quince personas fueron capturadas en operativos adelantados por la Policía y la Fiscalía en siete municipios del Magdalena. Los procedimientos estuvieron dirigidos contra diferentes delitos, entre ellos homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y hurto calificado agravado.

Durante las acciones, las autoridades incautaron una pistola, 14 cartuchos de diferentes calibres y más de 500 dosis de estupefacientes.

Uno de los resultados destacados fue la captura de alias ‘Chico’ en Fundación, mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado. Según el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, el detenido haría parte del Clan del Golfo y estaría relacionado con hechos de sicariato.

“Este sujeto haría parte del Clan del Golfo y al parecer habría participado en hechos relacionados con el sicariato”, explicó el oficial.

Captura por presunta falsedad en Chivolo

En otro procedimiento, realizado en Chivolo, fue capturado un hombre de 55 años por el presunto delito de falsedad personal. La detención se produjo luego de que fueran detectadas inconsistencias en su identificación cuando pretendía gestionar un crédito por 80 millones de pesos en una entidad financiera.

De acuerdo con la Policía, este hombre registra antecedentes por concierto para delinquir, fuga de presos y diferentes modalidades de falsedad documental.

El coronel Eljadue destacó el trabajo conjunto con la Fiscalía y confirmó el alcance de los resultados en el departamento: “Logramos 15 capturas en siete municipios, afectando diferentes manifestaciones del delito”.

La Policía anunció que continuará desarrollando operativos para combatir las distintas modalidades delictivas y fortalecer las condiciones de seguridad en el Magdalena.