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09 nov 2026 Actualizado 13:36

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MinAgricultura anuncia venta de Almagrario

“El Ministerio de Agricultura no está para administrar bodegas”, dijo el jefe de la cartera nacional, Indalecio Dangond durante la 90.ª Cumbre Cafetera de Asoexport, realizada en Cartagena.

Minagricultura anuncia venta de Almagrario/ Cortesía

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El Gobierno nacional anunció que pondrá en venta los bienes inmuebles de Almagrario, entre ellos la infraestructura ubicada en Santa Marta, como parte de una estrategia de ajuste fiscal orientada a reducir la participación del Estado en la administración de este tipo de propiedades.

La noticia fue entregada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero durante la nonagésima Cumbre Cafetera en Cartagena organizada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (@AnaldexColombia) y la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (@asoexport).

“El Ministerio de Agricultura no está para administrar bodegas ni nada. Ya yo pedí todos los bienes de Almagrán y los pongo a venta la otra semana. Esto es así de rápido”, dijo.

El anuncio abre la posibilidad de que la infraestructura de Almagrario en Santa Marta sea adquirida por inversionistas o particulares interesados, aunque durante su intervención no se entregaron detalles sobre el avalúo, las condiciones de venta ni el mecanismo que se utilizará para adelantar el proceso.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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