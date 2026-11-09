MinAgricultura anuncia venta de Almagrario

Santa Marta

El Gobierno nacional anunció que pondrá en venta los bienes inmuebles de Almagrario, entre ellos la infraestructura ubicada en Santa Marta, como parte de una estrategia de ajuste fiscal orientada a reducir la participación del Estado en la administración de este tipo de propiedades.

La noticia fue entregada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero durante la nonagésima Cumbre Cafetera en Cartagena organizada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (@AnaldexColombia) y la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (@asoexport).

“El Ministerio de Agricultura no está para administrar bodegas ni nada. Ya yo pedí todos los bienes de Almagrán y los pongo a venta la otra semana. Esto es así de rápido”, dijo.

El anuncio abre la posibilidad de que la infraestructura de Almagrario en Santa Marta sea adquirida por inversionistas o particulares interesados, aunque durante su intervención no se entregaron detalles sobre el avalúo, las condiciones de venta ni el mecanismo que se utilizará para adelantar el proceso.