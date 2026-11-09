Autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de egresado del Gimnasio Moderno

En los últimos días, se registro a muerte de un hombre de más de 30 años y cuyo cuerpo habría sido encontrado en una zona boscosa del barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con fuentes, el hombre presentaba un impacto de bala en su cabeza, situación que llamó inmediatamente la atención de los transeúntes que se movilizan por esta parte de los cerros.

Según las versiones preliminares, el cuerpo correspondería al de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, egresado hace más de una década del Gimnasio Moderno.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes sobre los hechos que, presuntamente estarían relacionados con temas personales.

¿Qué dice el Gimnasio Moderno?

Por medio de un comunicado el El Gimnasio Moderno se pronunció lamentando la situación.

“Con profunda tristeza despedimos a Ramsés Felipe Vargas Quevedo, exalumno de la promoción 2013, cuya vida fue arrebatada por la violencia en la ciudad”.

En las páginas de El Aguilucho, sus compañeros lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio.

“Hoy, aquellas palabras cobran un significado especial y nos recuerdan que los lazos de amistad que nacen en el Gimnasio permanecen para siempre. Abrazamos con inmenso cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de promoción. Descanse en paz”.