Así operaban ‘Los Nocturnos’, banda dedicada al paseo millonario en Bogotá

Tras cinco meses de investigación, se dio la captura por orden judicial contra seis integrantes de la banda ‘Los Nocturnos’, dos mujeres y seis hombres, responsables de varios casos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado en Bogotá; las capturas fueron realizadas en las localidades de Usme, Engativá y Rafael Uribe Uribe y Soacha.

Los capturados interceptaban a las víctimas, quienes tomaban vehículos de transporte público en vía pública y de allí, los transportaban a zonas boscosas para acceder a sus cuentas bancarias y hurtarles grandes sumas de dinero.

En el caso más relevante, una pareja que tomó un taxi después de salir de un concierto, terminó secuestrada durante 24 horas y les fue hurtado, de sus cuentas bancarias, 60 millones de pesos.

Los delincuentes, presuntamente suministraban sustancias químicas del tipo benzodiacepinas, con el propósito de disminuir la capacidad de reacción de sus víctimas y así facilitar la comisión de los delitos.

Durante la investigación se pudo establecer los diferentes roles que desempeñaban los integrantes de la organización, entre ellos, el conductor del vehículo de transporte público, quien identificaba a las víctimas y alertaba al resto de la banda para poder cometer el hurto.

Los seis capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.