21 capturados y cinco vehículos recuperados durante el fin de semana en el Huila

Durante el fin de semana del 6 al 8 de noviembre, se adelantaron diferentes acciones operativas y preventivas en el departamento. Foto Policía Huila

Neiva

Un total de 21 personas fueron capturadas durante el fin de semana del 6 al 8 de noviembre en el Huila, según el balance entregado por la Policía. De ellas, 18 fueron detenidas en flagrancia y tres mediante orden judicial.

Entre los casos se destacan las capturas de dos personas requeridas por la justicia. En Pitalito fue detenido alias ‘Diablo’, solicitado por el delito de hurto calificado, mientras que en Timaná se hizo efectiva una orden judicial por homicidio.

El comandante operativo encargado del Departamento de Policía Huila, teniente coronel Luis Fernando Viveros, entregó detalles sobre estos controles y señaló, “se impusieron 72 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, 40 de ellos por porte de armas o elementos cortopunzantes”.

En los procedimientos se incautaron más de 600 gramos de estupefacientes y dos armas de fuego, además de recuperar cinco vehículos. Los resultados corresponden a operativos adelantados por las autoridades en diferentes municipios del departamento.